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30 січня 2020, Київ 20:24
Новини | Політика

Наступний навчальний рік стане Роком математичної освіти – указ президента

Дослідження PISA: 36% 15-річних українських школярів не змогли продемонструвати базовий рівень знань

Навчальний рік 2020/2021 стане Роком математичної освіти в Україні. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Він доручив Кабінету міністрів:

  • запровадити з 2021 року обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики;
  • підвищити якість навчально-методичного забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників;
  • розробити електронні навчальні ресурси;
  • створити умови для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін;
  • створити умови для підвищення мотивації здобувачів освіти;
  • створити умови для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета.

На початку грудня були оприлюднені результати дослідження Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), яке провели у 2018 році. Згідно з тестуванням, 36% 15-річних українських школярів не змогли продемонструвати базовий рівень знань.

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