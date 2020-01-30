Наступний навчальний рік стане Роком математичної освіти – указ президента

Навчальний рік 2020/2021 стане Роком математичної освіти в Україні. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Він доручив Кабінету міністрів:

запровадити з 2021 року обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання з математики;

підвищити якість навчально-методичного забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників;

розробити електронні навчальні ресурси;

створити умови для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін;

створити умови для підвищення мотивації здобувачів освіти;

створити умови для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета.

На початку грудня були оприлюднені результати дослідження Міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), яке провели у 2018 році. Згідно з тестуванням, 36% 15-річних українських школярів не змогли продемонструвати базовий рівень знань.