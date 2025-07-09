Рівень бідності в Україні «є таким, з яким важко миритися» – Мінсоцполітики

Рівень бідності в Україні є таким, з яким важко миритися і суттєво перевищує показники в інших країнах. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода зазначила заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак.

За її словами, захист українців від бідності є «одним з ключових завдань Міністерства соціальної політики».

Так урядовиця відповіла на питання про зміну Світовим банком підходу до підрахунків кількості населення, яка перебуває за межею бідності. Згідно з новою методикою та відкритими даними про розміри пенсій, за підрахунками журналістів, сьогодні в Україні близько 8,8 мільйона людей проживають за межею бідності.

«Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності в нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися», – зазначила урядовиця.

Вона також розповіла, що розв’язувати питання бідності в міністерстві хотіли б кількома способами. Зокрема, потрібен перегляд програми із захисту українців від бідності.

«У нас є програма допомоги малозабезпеченим особам, але ми бачимо, що ця програма недостатньо ефективна, тому що у нас на сьогодні в середньому 180–190 тисяч родин, які є користувачами цієї програми. І ви самі навели цифри, ми бачимо, що ця програма не має того масштабу, який з урахуванням рівня бідності ми мали б забезпечити», – заявила Дарія Марчак.

Ще один аспект системи захисту від бідності – не лише погасити фінансову потребу родини зараз, а «зробити так, щоб у майбутньому родина не потребувала цієї підтримки».

«Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші – разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоби далі не повертатися в цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд в іншу громаду, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички», – пояснила урядовиця.

Водночас, за словами Марчак, цей аспект «не можемо зробити для пенсіонерів».

До того ж, щоб програми підтримки були дієвими, потрібно розв’язати проблему прожиткового мінімуму, зазначила заступниця міністерки соцполітики.

«Законом у нас встановлено багато розмірів прожиткових мінімумів, але ці розміри, на жаль, достатньо сильно, якщо дипломатично казати, відрізняються від фактичного прожиткового рівня. І ми говоримо про те, що фактичний рівень прожиткового мінімуму має бути принаймні удвічі більший, ніж те, що встановлено законом», – сказала Дарія Марчак.

За актуальною оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), в Україні «ситуація з безпекою, дефіцит робочої сили та енергії продовжують перешкоджати діяльності, тоді як рівень переміщення населення, безробіття та бідності залишаються високими».

ОЕСР оцінює, що відновлення вимагатиме «глибших змін у підході України до створення політик для стимулювання економічних рішень, що підтримують продуктивність». За прогнозом організації, темпи зростання залишатимуться скромними, доки триватиме війна, а приватний сектор матиме центральну роль у відбудові України.