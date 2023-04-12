«Це небезпечно». Секретар РНБО про чотири сценарії щодо війни від NYT

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував публікацію видання The New York Times про чотири сценарії, які можуть вплинути на хід війни РФ проти України.



«Всі, хто коментують зараз, якщо вони не є військовими експертами, це є їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються…Я не знаю, для чого вони це зробили. Перше – це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися. Всі ці чотири сценарії є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися. Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, для чого це з’явилася. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

11 квітня видання The New York Times повідомило, що в одному зі злитих документів Пентагону йдеться про чотири сценарії і ймовірного їхнього впливу на перебіг війни РФ проти України. Серед сценаріїв: смерть президента України Володимира Зеленського, смерть російського диктатора Володимира Путіна, зміна керівництва в збройних силах РФ та удар України по Кремлю. Останній, як стверджує видання, особливо непокоїть адміністрацію Джо Байдена й є однією з причин, чому Вашингтон «неохоче передає Києву ракети більшої дальності».