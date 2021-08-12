РНБО скличе засідання щодо впорядкування та відновлення лісів – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що РНБО проведе окреме засідання щодо залісення України. Як передає сайт відомства, про це він сказав на засіданні робочої групи з питань збереження та відтворення лісів.

За словами Данілова, доручив підготувати засідання РНБО на тему лісів президент Володимир Зеленський.

«У нас понад 10 мільйонів гектарів лісового фонду, і цей актив має приносити економічну, екологічну й естетичну користь», – сказав Олексій Данілов.

За його словами, нині необхідні заходи, які б зацікавили кожну об’єднану територіальну громаду в участі у реалізації екологічної ініціативи «Масштабне залісення України».

Читайте також: «Дайош» 1 мільярд дерев за три роки! Чому президентську ініціативу не підтримують природоохоронці?

Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював екологічний проєкт «Зелена країна», мета якого збільшити площу лісів в Україні.