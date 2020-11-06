Головний тренер збірної Італії з футболу Роберто Манчіні захворів на COVID-19 – федерація

Головний тренер збірної Італії з футболу Роберто Манчіні захворів на COVID-19, повідомила Федерація футболу Італії.

У нього наразі немає симптомів хвороби. Тренер перебуває на самоізоляції в себе вдома в Римі.

Протягом наступних двох тижнів Італія проведе три матчі: 11 і 15 листопада команда прийме Естонію та Польщу відповідно, а 18 листопада відправиться вгості до Боснії і Герцеговини.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили 49,1 мільйона випадків COVID-19. Померли 1,239 мільйона людей.