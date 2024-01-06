Росія: родички мобілізованих провели одиночні пікети в Москві

Дружини та інші родички російських мобілізованих на війну проти України, пов’язані з телеграм-каналом «Шлях додому», провели в Москві серію одиночних пікетів, а також поклали квіти до могили Невідомого солдата, передає російська служба Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канали «Шлях додому» та «Сота».

Пікети, зокрема, пройшли біля будівель Міністерства оборони та Адміністрації президента. У Росії наразі розпал новорічних канікул, день був неробочим.

На плакатах, які розгорнули учасниці пікетів, були вимоги щодо демобілізації. «Наша влада перетворила моє життя на пекло з того часу, як 15 місяців тому цивільних людей забрали на фронт. Вимагаємо демобілізацію», йдеться на одному з них.

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Затримань не було. Як стверджує «Шлях додому», під час пікету в адміністрації президента співробітник Федеральної служби охорони викликав поліцію, проте після приїзду поліцейські підтвердили, що поодинокі пікети «є законною формою протесту». За російським законодавством вони дійсно не вимагають узгодження, проте останніми роками їхніх учасників нерідко затримували, посилаючись на обмеження, що продовжують діяти в Москві через пандемію COVID-19.

Близько 15 жінок у білих хустках, як стверджується, родички мобілізованих, також поклали квіти до могили Невідомого солдата.

Телеграм-канал «Шлях додому» опублікував фото подібних акцій із низки міст. У Петербурзі в ній взяли участь п’ять жінок. У повідомленні про цю акцію міститься заклик до мирних переговорів між Росією та Україною і йдеться про «помилку» президента Росії Володимира Путіна, але прямого засудження російського вторгнення в Україну немає.

У вересні 2022 року влада Росії оголосила так звану часткову мобілізацію на війну з Україною. За офіційними даними, призвали близько 300 тисяч людей. Указ про мобілізацію продовжує діяти досі.