Родина загиблого в Авдіївці рятувальника отримає квартиру – ДСНС

Родина загиблого у 2017 році внаслідок обстрілів Авдіївки рятувальника Дмитра Тритейкіна отримає квартиру, повідомив 29 вересня сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«У рамках урочистостей з нагоди відкриття Частини водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря ДСНС України в Донецькій області міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова служби Микола Чечоткін вручили дружині загиблого у Авдіївці рятувальника Дмитра Тритейкіна сертифікат на квартиру», – ідеться в повідомленні.

Підполковник Тритейкін був тяжко поранений під час виконання службового обов'язку 2 лютого 2017 року, коли контрольовані Росією бойовики обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Авдіївці. Упродовж трьох тижнів лікарі боролися за життя пораненого, однак врятувати Дмитра не вдалося.

Кошти на придбання квартири для сім'ї рятувальника були виділені за ініціативи голови ДСНС. Крім того, рішенням Колегії Державної служби з надзвичайних ситуацій, на честь Дмитра Тритейкіна було названо і катер, який був переданий Частині водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря.