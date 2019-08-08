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08 Серпень 2019, Київ 17:48
Новини | Спорт

Rogers Cup: Ястремська та Світоліна поборються за вихід до чвертьфіналу

Ястремська зіграє з американкою російського походження Софією Кенін

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Українські тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна сьогодні зіграють у третьому колі турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

Обидві тенісистки гратимуть на корті Grandstand. Початок ігрового дня – 18:00 за Києвом.

Першою на корт вийде Ястремська, яка за вихід у чвертьфінал побореться з американкою російського походження Софією Кенін.

Наступною на майданчику з’явиться Світоліна. Вона зіграє з швейцаркою Беліндою Бенчіч.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.

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