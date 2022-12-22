«Передали» протокол про порушення – прикордонники про поранення Рогозіна в Донецьку

Державна прикордонна служба України заявила, що встановила факт незаконного перетину кордону експрезидентом «Роскосмосу» Дмитром Рогозіним.

«Порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність. Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Рогозін Д. незаконно перетнув український кордон, та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його «передали» під час святкування ним дня народження небайдужі товариші», – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі наголосили, що порушення державного кордону України веде до відповідальності.

Увечері 21 грудня в окупованому Донецьку потрапило під обстріл кафе «Шеш-Беш», у якому на цей момент відзначав свій день народження колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін – про це повідомила російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські медіа та місцеві соцмережі.

За даними російського державного агентства «РИА Новости», Рогозін був поранений, але його життю нічого не загрожує.

Сам Рогозін пізніше написав у своєму телеграм-каналі, що це «була робоча зустріч, у вузькому колі і спокійній обстановці після повернення з одного з наших добровольчих підрозділів».

За повідомленнями, всього під час обстрілу ресторану загинули дві людини, ще п’ятеро – поранені. Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін підтвердив загибель двох людей.

За непідтвердженою інформацією, внаслідок обстрілу загинув охоронець «голови уряду» незаконного збройного угруповання «ДНР» Віталія Хоценка, а сам Хоценко постраждав.

Генерального директора «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, який керував російською державною корпорацією з травня 2018-го року, звільнили з посади в липні.

Восени Рогозін заявив, що вирушає до зони бойових дій в Україні, де планує надавати військово-технічну допомогу російським підрозділам

21 грудня йому виповнилося 59 років.