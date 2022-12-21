Ексголова «Роскосмосу» поранений у Донецьку, де святкував свій день народження

Увечері 21 грудня в окупованому Донецьку потрапило під обстріл кафе «Шеш-Беш», у якому на цей момент відзначав свій день народження колишній гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін – про це повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські медіа та місцеві соцмережі.

За даними російського державного агентства «РИА Новости», Рогозін був поранений, але його життю нічого не загрожує.

За непідтвердженою наразі інформацією, внаслідок обстрілу загинув охоронець «голови уряду» незаконного збройного угруповання «ДНР» Віталія Хоценка, а сам Хоценко постраждав. Видання Baza повідомляє про щонайменше п’ятьох постраждалих внаслідок обстрілу.

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Генерального директора «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, який керував російською державною корпорацією з травня 2018-го року, звільнили з посади в липні.

Восени Рогозін заявив, що вирушає до зони бойових дій в Україні, де планує надавати військово-технічну допомогу російським підрозділам

21 грудня йому виповнилося 59 років.