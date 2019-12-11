У суді в Гаазі лідерка М’янми виступить на захист влади у справі про геноцид меншини рохінджа

У Міжнародному суді ООН в Гаазі лауреатка Нобелівської премії миру і лідерка М’янми Аун Сан Су Чжи у середу виступить на захист влади в справі за звинуваченням її країни у геноциді проти мусульманської меншини рохінджа. Слухання розпочалися напередодні, справу проти М’янми в Міжнародному суді порушила Гамбія, стверджуючи, що влада цієї країни порушила Конвенцію про геноцид 1948 року.

В офісі Су Чжи, яка очолила делегацію своєї країни в суді, заявили, що вона збирається «захищати національні інтереси».

У вівторок лідерка М’янми прослухала свідчення про знущання над рохінджа з боку військових М’янми, які надали адвокати з Гамбії.

На триденних слуханнях цього тижня запланований перший етап розгляду справи: запит Гамбії про «тимчасові заходи» проти М’янми на захист населення рохінджа до повного розгляду справи.

Як передає Reuters, хоча Су Чжи публічно не озвучила деталі захисту влади, очікується, що вона і її команда юристів стверджуватимуть, що суду не вистачає юрисдикції і що в М’янмі не було геноциду.

Гамбія стверджує, що відповідно до Конвенції 1948 року, обов’язком кожної країни є запобігання геноциду. У справі проти М’янми Гамбія користується політичною підтримкою з боку Організації ісламського співробітництва, а також низки західних країн, зокрема Канади і Нідерландів.

Сотні тисяч представників мусульманської меншини рохінджа почали втікати з М’янми у серпні 2017 року, коли військові влаштували розгін у Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, у результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків.

Військових М’янми звинувачували у жорстокому поводженні з сотнями тисяч цивільних рохінджа і спаленні сіл меншини після нападів підозрюваних бойовиків рохінджа минулого літа. Влада М’янми відкидає звинувачення в надмірності заходів, вжитих проти мусульманських екстремістів.

Утікачами з М’янми на сьогодні вважаються понад 730 тисяч представників меншини рохінджа, більшість з них зараз живуть в переповнених таборах біженців у Бангладеш.