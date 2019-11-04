Парламент Румунії схвалив склад нового уряду на чолі з Орбаном

Парламент Румунії 4 листопада схвалив призначення нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Людовіком Орбаном.

За уряд у складі 16 міністрів та програму управління Національно-ліберальної партії проголосували 240 членів парламенту.

Національно-ліберальна партія (PNL) є членом правоцентристської альянсу Європейської народної партії.

Президент Румунії Клаус Йоханніс призначив лідера правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Людовіка Орбана прем’єр-міністром країни 15 жовтня. Прихід нового уряду став можливим після того, як очолюваний лівою Соціал-демократичною партією кабінет розпався після втрати вотуму довіри.

Як зазначає агентство Reuters, призначення уряду дозволить запустити процес висунення румунського кандидата до Єврокомісії.

У жовтні стало відомо, що Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн почне роботу не 1 листопада, як оголошувалося раніше, а 1 грудня. Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, яких запропонувала фон дер Ляєн.