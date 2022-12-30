Роналду до 2025 року гратиме за саудівський клуб «Аль-Наср»

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до саудівського клубу «Аль-Наср», уклавши контракт до 2025 року, оголосив клуб у п’ятницю.

Перехід відбувся після того, як Роналду залишив «Манчестер Юнайтед» і став вільним агентом.

«Аль-Наср» повідомив, що п’ятиразовий володар «Золотого м’яча» приєднається до команди, не вказавши жодних фінансових подробиць угоди.

«Мені пощастило, що я виграв усе, що збирався виграти в європейському футболі, і зараз відчуваю, що це правильний час – поділитися своїм досвідом в Азії», – сказав Роналду.

ЗМІ оцінюють контракт Роналду в понад 200 мільйонів доларів. Саме стільки, як припускають, він зароблятиме за рік у саудівському клубі.