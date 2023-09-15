У РФ звільнили голову «Росавіації», якому в Україні оголошено підозру

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін звільнив Олександра Нерадька з посади голови «Росавіації», йдеться на сайті російського уряду.

Новим головою«Росавіації» призначено заступника Нерадька Дмитра Ярдова, який займався питаннями аеронавігації та авіапорятунку.

Нерадько очолював Росавіацію з 2009 року. Раніше російське видання «Известия» написало, що торік голова Росавіації отримав зауваження від уряду за «неналежне виконання ним посадових обов’язків».

У березні Служба безпеки України звинуватила Нерадька у наданні цивільних літаків для перекидання військ РФ до кордону України восени 2022 року. Російському чиновнику висунули підозру у «плануванні, підготовці, розв’язанні та веденні агресивної війни».