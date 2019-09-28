До України на Рош га-Шана прибули майже 25 тисяч паломників хасидів – ДПСУ

До України на святкування іуйдейського Нового року – Рош га-Шана – прибуло трохи менше 25 тисяч євреїв-хасидів. Такі дані Державної прикордонної служби.

Як повідомляють прикордонники, паломники продовжують прибувати.

«Наразі співробітники Держприкордонслужби в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 24 782 паломників», – йдеться в заяві служби.

Водночас, додають у відомстві, з початку прибуття хасидів, тобто з 6 вересня, візьмом громадянам Ізраїлю відмовили у в’їзді з різних причин. Відмови були пов’язані в тому числі з відсутністю необхідних документів та винесеною ще під час попереднього візиту заборону на в’їзд до України.

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Брацлавські хасиди почнуть святкувати Рош га-Шана – новий 5780 рік за іудейським календарем – ввечері 29 вересня.

В Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.

Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.