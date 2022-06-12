Анонімні художники влаштували антивоєнну акцію біля будівлі Міноборони РФ

У Москві група анонімних художників влаштувала на День Росії 12 червня антивоєнну акцію біля будівлі Міністерства оборони РФ. На Фрунзенській набережній був вивішений російський триколор із написом «Сьогодні не мій день». Червона фарба з триколору «стікає» вниз.

В отриманому Радіо Свобода повідомленні організаторів акції йдеться про те, що ухвалення декларації про суверенітет Росії 12 червня 1990 року запустило процес розпаду СРСР, проте зараз російська влада «хоче повернути час назад, відчужуючи території сусідніх держав».

«Сьогодні – просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо – стане днем незалежності від імперських амбіцій», – йдеться у повідомленні.

Декларацію про суверенітет Російської Федерації ухвалив з’їзд народних депутатів РРФСР 12 червня 1990 року. У документі йшлося про суверенітет у складі СРСР, однак саме ухвалення декларації та її низка її положень стали кроком на шляху до розпаду Радянського союзу. З 1992 року в незалежній Росії 12 червня відзначається як державне свято, останнім часом за ним утвердилася назва День Росії.

У десятках міст у різних країнах світу 12 червня заплановані вуличні акції проти російської агресії в Україні.