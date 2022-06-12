У десятках країн у День Росії планують антивоєнні акції

У десятках міст у різних країнах світу 12 червня, у російське державне свято – День Росії – заплановані вуличні акції проти російської агресії в Україні.

Акції, як правило, організують росіяни, які живуть у цих країнах, що не згодні з політикою президента РФ Володимира Путіна і виступають проти війни. До участі запрошують і громадян інших країн.

Акції здебільшого заплановані біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться, зокрема, в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні – і ще в десятках міст.

Про які-небудь акції протесту в Росії чи Білорусі на сторінці організаторів не йдеться. Заявку на погодження акцій ніхто не подавав, а за неузгоджені акції загрожує покарання. Низка активістів повідомляла, що напередодні 12 червня їм телефонували співробітники правоохоронних органів та попереджали про відповідальність за участь у можливих акціях.

Після масштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого у багатьох містах світу проходили масові акції протесту, які збирали тисячі й десятки тисяч учасників. У них брали участь і росіяни. У самій Росії було затримано понад 15 тисяч учасників акцій протесту.

Останнім часом масових вуличних акцій проти війни в Росії не було, відбуваються лише одиночні пікети, учасників яких затримують.