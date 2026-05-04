У РФ заявили про намір дати «жорстку» відповідь на висилку дипломатів з Австрії

Москва дасть «жорстку» відповідь на рішення Австрії вислати трьох російських дипломатів, заявило 4 травня посольство Росії в Австрії.

У диппредставництві РФ рішення Відня назвали «обурливим», «невиправданим, політично мотивованим і категорично неприйнятним».

Раніше сьогодні Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через «ліс антен» на дахах дипломатичних будівель, який міг бути використаний для шпигунства.

«Неприйнятно, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства», – заявила міністр закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер, яку цитує Reuters.

Вона підтвердила, що три дипломати вже залишили Австрію.

Таким чином Австрія, починаючи з 2020 року, вислала 14 російських дипломатів.

Газета Die Presse пише, що у квітні Австрія вимагала скасування дипломатичного імунітету для трьох співробітників посольства, проте Росія не виконала цієї вимоги.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що супутникове обладнання, встановлене на території російського посольства у Відні й інших російських дипломатичних будівлях, могло використовуватися для перехоплення даних міжнародних організацій, що мають штаб-квартиру в столиці Австрії.

У вересні 2025 року Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон ґрата російського дипломата, пов’язаного зі справою топменеджера нафтогазової компанії OMV, підозрюваного в роботі на російські спецслужби.

За даними ЗМІ, звільнений співробітник OMV кілька місяців перебував під наглядом австрійської держбезпеки, зустрічався з російським дипломатом, якого західні спецслужби вважають агентом ФСБ Росії. Під час обшуків будинку в австрійця знайшли секретні документи.

Росія включила Австрію до списку недружніх держав за запроваджені проти Москви санкції за вторгнення в Україну.