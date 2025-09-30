Доступність посилання

Австрія вислала російського дипломата через справу про шпигунство

МЗС уточнило, що дипломат уже залишив країну
Австрійське Міністерство закордонних справ оголосило персоною нон ґрата російського дипломата, пов’язаного зі справою топменеджера нафтогазової компанії OMV, підозрюваного в роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє видання Kurier.

Відомство уточнило, що дипломат уже залишив країну.

Раніше Міністерство юстиції Австрії просило зняти з нього імунітет для проведення розслідування, але російське посольство відмовилося це зробити.

За даними ЗМІ, звільнений співробітник OMV кілька місяців перебував під наглядом австрійської держбезпеки, зустрічався з російським дипломатом, якого західні спецслужби вважають агентом ФСБ Росії. Під час обшуків будинку в австрійця знайшли секретні документи.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитують російські державні ЗМІ, заявила, що Москва відповість дзеркально і незабаром вишле одного з австрійських дипломатів.

Австрія минулого року оголосила двох російських дипломатів персонами нон-ґрата. У МЗС країни заявили, що це зроблено у зв’язку з діяльністю несумісною з їх дипломатичним статусом. Зазвичай так дипломатичною мовою називають шпигунство під дипломатичним прикриттям.

Росія включила Австрію до списку недружніх держав за запроваджені проти Москви санкції за вторгнення в Україну.

