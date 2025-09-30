Австрія вислала російського дипломата через справу про шпигунство

Австрійське Міністерство закордонних справ оголосило персоною нон ґрата російського дипломата, пов’язаного зі справою топменеджера нафтогазової компанії OMV, підозрюваного в роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє видання Kurier.

Відомство уточнило, що дипломат уже залишив країну.

Раніше Міністерство юстиції Австрії просило зняти з нього імунітет для проведення розслідування, але російське посольство відмовилося це зробити.

За даними ЗМІ, звільнений співробітник OMV кілька місяців перебував під наглядом австрійської держбезпеки, зустрічався з російським дипломатом, якого західні спецслужби вважають агентом ФСБ Росії. Під час обшуків будинку в австрійця знайшли секретні документи.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитують російські державні ЗМІ, заявила, що Москва відповість дзеркально і незабаром вишле одного з австрійських дипломатів.

Австрія минулого року оголосила двох російських дипломатів персонами нон-ґрата. У МЗС країни заявили, що це зроблено у зв’язку з діяльністю несумісною з їх дипломатичним статусом. Зазвичай так дипломатичною мовою називають шпигунство під дипломатичним прикриттям.

Росія включила Австрію до списку недружніх держав за запроваджені проти Москви санкції за вторгнення в Україну.