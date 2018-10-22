Посол Росії в Мінську обіцяє відповідь Москви в разі нападу на Білорусь

У Москві будь-який військовий напад на Білорусь будуть розглядати як агресію щодо Росії «з усіма наслідками, які з цього випливають», заявив в ефірі телеканалу «Білорусь-1» російський посол у Мінську Михайло Бабич.

Так він прокоментував плани з розміщення в Польщі американської військової бази, яку називають «Фортом Трампа».

Бабич попередив і білоруських партнерів, і «тих, хто щось задумує», що для Польщі або країн Балтії військове протистояння з Росією «нічого доброго не принесе».

Російський посол 21 жовтня заявив, що Росія і Білорусь є союзною державою, в якої єдина військова політика. Білорусь у цьому плані – «абсолютно захищена і може бути абсолютно спокійна», додав він.

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Польща просила розмістити на своїй території американський контингент кілька разів. У Варшаві зазначали, що готові витратити на фінансування американської військової бази в Польщі до двох мільярдів доларів.

Наразі на території країни вже є американські солдати – у складі місії НАТО. Вони здійснюють службу на ротаційній основі. Польща пояснювала, що постійна присутність військ США необхідна, щоб протидіяти російській військовій активності в регіоні.

Росія виступає проти такої ініціативи, стверджуючи, що експансія НАТО на схід стане загрозою стабільності в Європі.