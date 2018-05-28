У Польщі поговорили про саміт НАТО і готуються до навчань з участю США

Варшава – Агресія Росії в Грузії у 2008 році та в Україні у 2014-му – це урок для НАТО. Кремль не коригує своєї політики попри численні заяви про готовність домовлятися з Заходом, тому щодо нього потрібно продовжувати стратегію стримування, а водночас посилювати обороноздатність. Аби такі дії були ефективними, парламенти країн-членів НАТО мусять підтримати плани збільшення оборонних бюджетів. Про це йшлося на сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка в понеділок закінчилася у Варшаві. Польські учасники цього форуму нагадують, що Польща не вірить Росії, тому наполягає на вдосконаленні системи реагування країн НАТО у разі небезпеки. Вже в червні на території Польщі та країн Балтії відбудуться великі військові навчання командування сухопутних військ США в Європі під кодовою назвою Saber Strike-18.

Росія як виклик для євроатлантичної спільноти, безпека на сході та півдні Європи, гібридні загрози і дезінформація – про ці та інші питання у Варшаві розмовляли представники парламентів країн-членів НАТО. Учасники цього форуму підготували порядок денний для липневого саміту НАТО, що відбудеться у Брюсселі.

Як зазначив Паоло Аллі, президент Парламентської асамблеї НАТО, нарада щодо брюссельського форуму не випадково відбувається у Варшаві. За його словами, реагування на небезпеки з боку Росії, яка сьогодні реалізує політику ревізіонізму, – це один із ключових інтересів Польщі. «Росія робить багато зусиль, щоб підірвати європейську стабільність. Вона дестабілізує ситуацію шляхом пропаганди і дезінформації, маніпулює ЗМІ, вона не використовує мову здорового глузду та кооперації, натомість застосовує силу і залякування»,– наголосив Аллі.

На думку президента Парламентської асамблеї НАТО, рішуча реакція країн Заходу, які нещодавно відправили додому десятки російських дипломатів, стала для Кремля несподіванкою. Аллі вважає, що саме така рішучість спроможна запобігати агресивним діям Росії у майбутньому. Він також додав, що незмінна політика НАТО в питанні анексії Криму – це урок для країн Заходу, який показує, що їхня сила у єдності.

«Починаючи з 2014 року, союз НАТО посилив стратегію оборони та відлякування на Сході, щоб знеохотити Росію до подальшої агресії. Це вплинуло на розміщення 4 батальйонів у країнах Балтії і в Польщі. Присутність контингенту під керівництвом США і командування міжнародного Північно-східного корпусу НАТО в Польщі – це виразна демонстрація солідарності з Польщею. Це означає, що всі країни-члени вважають східні кордони Польщі східними кордонами НАТО і готові їх захищати»,– наголосив Аллі.

НАТО мусить бути здатним до блискавичного і масштабного реагування – Дуда

До учасників варшавського форуму звернувся президент Польщі Анджей Дуда. Він закликав парламентарів підтримати політику збільшення оборонних бюджетів своїх країн. За його словами, трансатлантична єдність особливо важлива тепер, коли цю систему намагаються розхитати – передусім Росія.

​«Я непокоюся, що Москва ніколи не погодилася з розпадом СРСР. До періоду дев’яностих років вона ставиться як до паузи. Агресія в Грузії у 2008 році, а потім у Криму та військові дії в Україні у 2014 році показують справжні наміри Росії. Кремль вдається навіть до вбивств. Минулорічні військові навчання «Захід-2017» разюче контрастували з політикою НАТО у сфері проведення таких навчань. Ніхто не сумнівається у тому, що ці явища дуже серйозні, особливо для нас у Центрально-Східній Європі»,– говорив Дуда.

За словами польського президента, брюссельський саміт НАТО буде кроком до зміцнення НАТО. На його думку, консолідації Північноатлантичного блоку сприятиме реформа управління цієї організації. Він наголошує: «НАТО мусить бути здатним до блискавичного і масштабного реагування».

Дуда зауважив, що Росія активізувалася не тільки на схід від європейських країн, які є членами НАТО, але й на півдні Європи. Президент Польщі вважає, що у подальшій політиці щодо Кремля потрібно врахувати досвід останніх років. «Росія не зацікавлена в чесному і конструктивному діалозі, НАТО мусить зробити з цього розумні висновки»,– переконаний Дуда. Він також висловив сподівання, що саміт у Брюсселі стане нагодою до серйозної розмови про співпрацю цього військового блоку з Україною та Грузією.

США продемонструють стратегію стримування у Польщі та країнах Балтії

У своїй промові на Парламентській асамблеї НАТО президент Анджей Дуда назвав стабільність Європи найкращою американською інвестицією. Він також зазначив, що Польща охоче бере участь у різноманітних ініціативах, спрямованих на посилення її оборонного потенціалу. Те, що такі заяви не голослівні, підтвердило Головне командування сухопутних військ США у Європі. Воно розповсюдило інформацію про те, що 3 –15 червня в Естонії, Литві, Латвії та Польщі відбудуться військові навчання під кодовою назвою Saber Strike-18.

У цих навчаннях братимуть участь приблизно 18 000 солдатів із 19 країн. До участі в них буде залучено понад 5000 польських солдатів та 1000 одиниць військової техніки з підрозділів, підпорядкованих Головному командуванню сухопутних військ США у Європі.

Командування також повідомило, що Saber Strike-18 зосередить увагу на поліпшенні можливостей проведення натівських наземних та повітряних операцій. Додатковою метою є підвищення оперативної сумісності збройних сил країн-учасників з Багатонаціональними бойовими батальйонами НАТО, розташованими в Естонії, Литві, Латвії та Польщі. Це, в свою чергу, є частиною більш широкої стратегії Північноатлантичного альянсу у сфері стримування та готовності до колективної оборони кожного члена.

Крім військ США, в навчаннях братимуть участь військові з Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Іспанії, Нідерландів, Ізраїлю, Канади, Литви, Латвії, Македонії, Німеччини, Норвегії, Румунії, Великої Британії та Італії.

Головне командування також повідомило, що у зв’язку зі здійсненням навчань на території Польщі та країн Балтії, а також у Німеччині та Чехії відбуватиметься посилений рух військової техніки.