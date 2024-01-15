Білоруських військових відправили до Росії вивчати досвід війни проти України

Білоруські військові проходитимуть навчання на території Росії, повідомили 15 січня в Міноборони Білорусі.

«Під час занять акцент буде зроблено на досвіді, отриманому збройними силами Росії під час проведення військової спеціальної операції (так у Росії офіційно називають війну проти України – ред.)», – повідомили в Міноборони Білорусі.

В офіційному повідомленні не вказано, до яких родів військ чи частин збройних сил Білорусі належать військові, направлені на навчання.

Зазначається, що після завершення підготовки білоруські військові як «інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки» передаватимуть набутий досвід підрозділам збройних сил Білорусі.

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України і дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії й обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських цивільних жителів. При цьому білоруські військові не беруть участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну.