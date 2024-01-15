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Білоруських військових відправили до Росії вивчати досвід війни проти України

Білоруські військові їдуть на навчання до Росії, 15 січня 2024 року
Білоруські військові їдуть на навчання до Росії, 15 січня 2024 року

Білоруські військові проходитимуть навчання на території Росії, повідомили 15 січня в Міноборони Білорусі.

«Під час занять акцент буде зроблено на досвіді, отриманому збройними силами Росії під час проведення військової спеціальної операції (так у Росії офіційно називають війну проти України – ред.)», – повідомили в Міноборони Білорусі.

В офіційному повідомленні не вказано, до яких родів військ чи частин збройних сил Білорусі належать військові, направлені на навчання.

Зазначається, що після завершення підготовки білоруські військові як «інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки» передаватимуть набутий досвід підрозділам збройних сил Білорусі.

Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України і дозволило використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення російської армії й обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських цивільних жителів. При цьому білоруські військові не беруть участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну.

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