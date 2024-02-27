Компанії Bosch і Sony закривають свої останні магазини в Росії – ЗМІ

Компанії Bosch і Sony закривають свої останні спеціалізовані магазини в Росії, повідомляє російський «Комерсант».

Співробітник сервісної підтримки Sony повідомив, що магазини закриваються через припинення постачання. За його словами, три магазини у Москві працюватимуть до літа, щоб розпродати залишки. Bosch закрила всі магазини, окрім одного, де планують розпродати залишки товару.

У техпідтримці LG повідомили, що всі магазини бренду «через зупинку постачання» вже закрилися.

За словами учасників ринку, досі роздрібні партнери компаній не закривали магазини, щоб уникнути штрафних санкцій за договорами оренди. На місці магазинів компаній, що пішли, вже відкриваються точки продажу постачальників з Туреччини і Китаю, пише видання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато компаній, у тому числі LG, Bosch і Sony, припинили постачання до Росії.

Російське видання «Важные истории» раніше підрахувало, що за рік від початку повномасштабної війни з Росії пішли лише 20 відсотків компаній. У тому числі це великі міжнародні компанії (Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda), які інвестували в Росію, запустили виробництво або побудували мережі, проте не готові ризикувати репутацією, від якої залежить їхній бізнес в інших країнах, писало видання.