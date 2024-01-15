ВМС: Росія вивела в Чорне море 10 кораблів, зокрема носій «Калібрів»

У Чорному морі станом на 07:00 15 січня чергують десять російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає до восьми ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Крім того, за повідомленням, в Азовському і Середземному морях чергує по одному російському кораблю.

Напередодні у ВМС повідомляли про 11 російських кораблів у Чорному морі.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.