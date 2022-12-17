ВМС: у Чорному морі 17 грудня немає російських носіїв «Калібрів»

Станом на 17 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до дев’яти російських кораблів, носіїв ракет «Калібр» серед них немає, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про один російський носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет у Чорному морі.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.