У Росії за добу виявили майже шість тисяч нових випадків COVID-19

У Росії за добу виявлено 5966 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляє оперативний штаб. Померли 66 людей, із них 41 – у Москві. Одужали 682 хворих.

Найбільше число випадків захворювання за добу виявлено в Москві – 2612, Московської області – 605 і Санкт-Петербурзі – 215.

Всього в Росії зафіксовано 74 588 випадків зараження коронавірусом нового типу, 6250 людей одужали, 681 людина померла.

У світі кількість хворих наближається до трьох мільйонів. Померли 195 тисяч пацієнтів. Одужали більш ніж 781 тисяча людей.