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24 квітня 2020, Київ 11:54
Новини | Коронавірус

У Росії за добу від COVID-19 померли 60 людей – найбільше з початку епідемії

Нова інфекційна лікарня для хворих на COVID-19 на околиці Москви, 23 квітня 2020 року

У Росії за останню добу виявлено 5849 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив оперативний штаб.

Померли від наслідків інфекції COVID-19 за добу 60 людей – це найбільший показник з початку епідемії. Такими, що видужали, за добу визнані 677 осіб.

Темп приросту нових випадків зараження знову прискорився після сповільнення напередодні. Інфікованих напередодні виявлено більше, ніж в останні чотири дні. За кількістю нових випадків Росія на другому місці в світі, після США.

Майже три тисячі нових випадків – у Москві.

Всього на сьогоднішній день в Росії, за офіційними даними, зареєстровано 68 622 випадки коронавірусу. 615 людей померли від інфекції.

У світі кількість хворих наближається до трьох мільйонів. Померли більше ніж 190 тисяч пацієнтів. Лідером за кількістю виявлених випадків COVID-19, як і раніше, є США. Там зафіксовано майже 890 тисяч заражень. З початку пандемії померли більше ніж 50 тисяч людей.

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