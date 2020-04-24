У Росії перенесли закінчення Другої світової війни на 3 вересня – Путін підписав закон

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про перенесення офіційної дати закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня. Документ опублікований на офіційному російському порталі правової інформації.

14 квітня документ ухвалила нижня палата парламенту, Державна дума, згодом за нього проголосувала Рада федерації.

У пояснювальній записці автори законопроєкту посилаються на указ президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 року, згідно з яким 3 вересня оголошується святом Перемоги над Японією.

«Формулювання «3 вересня – День закінчення Другої світової війни (1945 рік)» символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співпраці», – сказано в пояснювальній записці.

Проти перенесення пам’ятної дати виступила Рада з прав людини при президенті Росії. Вона вказала, що 3 вересня є днем пам’яті жертв, загиблих під час штурму захопленої терористами школи в Беслані. У 2004 році в цьому місті в Північній Осетії загинули 334 людини. У листі голови Ради з прав людини Валерія Фадєєва на ім’я голови Ради федерації Валентини Матвієнко йшлося, що «перенесення Дня військової слави на 3 вересня буде зустрінуте з нерозумінням родичами і близькими загиблих у жахливому теракті».

Але Матвієнко підтримала перенесення дати. Вона сказала, що «вважає надмірним галас» навколо законопроєкту, а також заявила, що перенесення дати на 3 вересня не означає, що цього дня влаштовуватимуться якісь святкові заходи.

Саме дату 3 вересня деякі ЗМІ, які посилалися на джерела в Кремлі, називали однією з можливих для перенесення парад на честь 75-річчя перемоги в Другій світовій війні, який через епідемію COVID-19 не відбудеться 9 травня. Інша можлива дата – 24 червня, цього дня в 1945 році в Москві пройшов парад на честь перемоги над нацистською Німеччиною.

У всьому світі днем завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945 року. Саме цього дня Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію.