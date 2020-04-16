У Росії Путін скасував парад 9 травня, нової дати немає

Президент Росії Володимир Путін оголосив про перенесення параду на честь 75-річчя завершення бойових дій у Європі.

Путін вказав, що парад і всі інші заходи, які мали відбутися 9 травня, будуть проведені в 2020 році. Але планованої дати Путін не назвав.

Раніше цього тижня перенести парад на іншу дату у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції попросили ветеранські організації.

Також у квітні нижня палата російського парламенту, Державна дума, ухвалила закон про перенесення з 2 на 3 вересня Дня закінчення Другої світової війни в 1945 році. Чи йдеться у зв’язку з цим про перенесення параду саме на цю дату, російські інформагенції не повідомляли.

Цей законопроєкт, щоб стати законом, має бути схвалений також верхньою палатою парламенту, Радою федерації, та підписаний президентом Росії.

У всьому світі днем завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945 року. Саме цього дня Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію.