Коронавірус: у Росії ветеранські організації просять Путіна перенести парад 9 травня

У Росії ветеранські організації звернулися до президента Володимира Путіна з проханням перенести парад 9 травня на пізніше, коли нормалізується ситуація з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє агентство ТАСС, яке ознайомилося зі зверненням.

Підписи під зверненням поставили керівники трьох ветеранських організацій.

«Просимо вас ухвалити складне, але, як ми вважаємо, справедливе рішення про проведення військового параду в іншу дату, коли ... парад стане не загрозою, а воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників», – мовиться у зверненні.

Цього року російська влада запланували масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. У параді була запланована участь 15 тисяч осіб і майже 400 одиниць техніки, на урочистості були запрошені лідери світових держав, участь підтверджували глави Франції, Індії, Куби, Венесуели і Чехії.

Спочатку російська влада заперечувала можливість перенесення заходу. Міністерство оборони розглядало можливість провести його без глядачів, писали «Открытые медиа». Пізніше джерело Znak.com припустило, що парад можуть перенести на 24 червня.

У Росії за офіційною інформацією загалом зареєстровано понад 24 тисячі випадків захворювання на COVID-19, одужали майже 2 тисячі людей, 198 померли.