Перший випадок захворювання на COVID-19 виявили у Миколаєві, в області вже 22

У Миколаєві станом на 15 квітня виявили перший випадок коронавірусу, повідомили у Миколаївській ОДА.

Загалом же в області вже 22 хворих на COVID-19.

Групове захворювання зафіксовано у Вознесенському районі, де захворіло 18 осіб.

«Також виявлено чотири позитивних результати від хворих з діагнозами «Пневмонія» (два – у Вознесенську, по одному випадку – в Южноукраїнську та Миколаєві)», – мовиться у повідомленні.

Миколаївська область тривалий час лишалася єдиною, де не діагностували COVID-19. МОЗ направляла в область перевірку.

Станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.