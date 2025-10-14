Доступність посилання

Росія: в Дагестані заборонили публікувати фото наслідків атак дронів

Наслідки атаки українських безпілотників на Московську область Росії, 11 березня 2025 року (ілюстративне фото)
Наслідки атаки українських безпілотників на Московську область Росії, 11 березня 2025 року (ілюстративне фото)

Жителям російського регіону Дагестан заборонили публікувати в інтернеті фотографії з мостами, системами протиповітряної оборони і наслідками атак українських безпілотників. Подібну заборону раніше вже запровадили у кількох регіонах Росії.

Указ підписав голова республіки Сергій Меліков, повідомляє російське державне агентство «РИА Дагестан».

Нові заходи місцева влада пояснює міркуваннями безпеки.

Крім наслідків атаки дронів, місцевим жителям і ЗМІ тепер не можна повідомляти і про тип безпілотників, місце їх запуску, падіння і траєкторію польоту. Також не можна розкривати дані про розташування об’єктів Міноборони Росії, енергооб’єктів і промислових підприємств.

Заборона не стосується чиновників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

