Росія: в Дагестані заборонили публікувати фото наслідків атак дронів

Жителям російського регіону Дагестан заборонили публікувати в інтернеті фотографії з мостами, системами протиповітряної оборони і наслідками атак українських безпілотників. Подібну заборону раніше вже запровадили у кількох регіонах Росії.

Указ підписав голова республіки Сергій Меліков, повідомляє російське державне агентство «РИА Дагестан».

Нові заходи місцева влада пояснює міркуваннями безпеки.

Крім наслідків атаки дронів, місцевим жителям і ЗМІ тепер не можна повідомляти і про тип безпілотників, місце їх запуску, падіння і траєкторію польоту. Також не можна розкривати дані про розташування об’єктів Міноборони Росії, енергооб’єктів і промислових підприємств.

Заборона не стосується чиновників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.