Держдума Росії схвалила позбавлення волі за «осквернення георгіївських стрічок»

У Росії нижня палата парламенту, Державна дума, ухвалила у третьому читанні законопроєкт про відповідальність за «осквернення» так званої «георгіївської стрічки» як одного із символів військової слави Росії та «перемоги російського народу у Великій Вітчизняній війні».

За її публічне осквернення загрожуватиме штраф до п’яти мільйонів рублів або кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдуми.

У документі наголошується, що будь-яка діяльність із використанням символіки «георгіївської стрічки» з метою, не пов’язаною з історичною пам’яттю, буде припинятися. Однак влада зможе використати стрічки «під час проведення широкого кола заходів».

Законопроєкт про прирівнювання «георгіївської стрічки» до символів військової слави було внесено до Держдуми Росії у квітні. Перше читання проєкт пройшов у вересні.

«Георгіївська стрічка» – відносно недавній у нинішньому значенні символ російських військових. Її активне використання в XXI столітті повʼязане з бажанням нинішньої російської влади витіснити червоний прапор як символ перемоги у Другій світовій війни. Червоний прапор асоціюється з комуністичною партією, яка частиною пересічних росіян сприймається як альтернатива правлінню Путіна.

В Україні з 2014 року ця стрічка сприймається насамперед як символ російської окупації частини українських регіонів.

Використання «георгіївської стрічки» заборонене в Україні, Молдові, Латвії й Литві.