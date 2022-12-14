У Росії за «осквернення георгіївської стрічки» можуть увʼязнити на 5 років – закон

Депутати російської Державної думи схвалили у другому, основному читанні законопроєкт про статус так званої «георгіївської стрічки» як одного із символів військової слави Росії та «перемоги російського народу у Великій Вітчизняній війні». Про це повідомляє сайт законодавчого органу.

Згідно з ухваленим законом, «георгіївська стрічка» може використовуватися лише з метою, повʼязаною з історичною памʼяттю, а за її публічне осквернення передбачено кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Юридичним особам за осквернення стрічки загрожує штраф від трьох до пʼяти мільйонів рублів з конфіскацією або без такої, а фізичним – до трьох мільйонів рублів. Крім того, фізичних осіб за осквернення георгіївської стрічки можуть притягнути до кримінальної відповідальності, яка передбачає позбавлення волі від трьох до пʼяти років.

Крім цього, за осквернення «георгіївської стрічки» в інтернеті штрафуватимуть на суму від двох до пʼяти мільйонів рублів або позбавлятимуть волі на строк до пʼяти років. Таке ж покарання загрожує в разі, якщо осквернення вчинене групою осіб за попередньою змовою.

«Георгіївська стрічка» – відносно недавній у нинішньому значенні символ російських військових. Її активне використання в XXI столітті повʼязане з бажанням нинішньої російської влади витіснити червоний прапор як символ перемоги у Другій світовій війни. Червоний прапор асоціюється з комуністичною партією, яка частиною пересічних росіян сприймається як альтернатива правлінню Путіна.

В Україні з 2014 року ця стрічка сприймається насамперед як символ російської окупації частини українських регіонів.