У Росії хочуть утилізувати військову техніку України в анексованому Криму після 2024 року

Російська влада має намір утилізувати українську військову техніку, яка залишилася в Криму після анексії півострова 2014 року, якщо Київ не забере її до 2024 року. Про це заявив голова комітету з оборони Державної думи Росії, колишній командувач Повітряно-десантних військ Росії Володимир Шаманов.

«Це перш за все задача керівництва України. Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати, або за 10 років ми змушені будемо це утилізувати, тому що те, що не є в експлуатації, старішає і стає непридатним. Сучасних зразків ми не спостерігали, а ті, що є, Збройним силам Росіїйської Федерації нецікаві», – цитує Шаманова державне інформаційне агентство Росії ТАСС.

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Президент Росії Володимир Путін 11 січня заявив, що Росія готова повернути Україні її військову техніку з анексованого Криму.

У лютому того ж року міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна не погодиться на пропозиції Кремля щодо передачі української військової техніки та озброєння з анексованого Криму, оскільки для Києва це може мати негативні наслідки як з юридичної, так і з політичної позиції.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.