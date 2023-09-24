ВМС: Росія вивела ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі

У Чорному морі станом на 9-ту ранку 24 вересня на бойовому чергуванні перебувають два російських кораблі, зокрема один ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами «Калібр», свідчать дані Військово-морських сил Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.