Засуджений у Росії громадянин США Майкл Калві залишив РФ – адвокати

Засновник найбільшого фонду прямих інвестицій у Росії Baring Vostok Майкл Калві та його діловий партнер Філіп Дельпаль, засуджені російським судом у справі про розкрадання коштів банку «Восточный», залишили Росію. Про це повідомили державні російські агентства ТАСС, «РИА Новости», а також «Інтерфакс» із посиланням на адвокатів.

24 березня Московський міський суд відклав на 21 квітня розгляд скарги на вирок Міщанського суду Москви від серпня 2021 року у справі про розтрату двох із половиною мільярдів рублів банку «Восточный», за яким семеро осіб, зокрема Калві й Дельпаль, отримали умовні терміни. Їм також було заборонено виїзд із Росії без дозволу влади. У січні 2022 року суд запобіжний захід скасував.

За словами адвокатів, їхні підзахисні поїхали до своїх країн одразу після цього рішення суду. На даний час Калві перебуває у США, а Дельпаль – у Франції.

Минулого року в травні агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела писало, що Майкл Калві залишив Росію до початку повномасштабної війни в Україні.

Кримінальну справу проти Калві і його колег по фонду Baring Vostok і банку «Восточный» було порушено Слідчим комітетом Росії у лютому 2019 року – після заяви члена ради директорів банку Шерзода Юсупова, поданої до ФСБ Росії. За версією слідства, Калві разом з іншими фігурантами розтратили 2,5 мільярди рублів кредитних коштів, які «Восточный» видав афілійованому з Baring Vostok Першому колекторському бюро.

Baring Vostok – один із найстаріших гравців на російському ринку прямих інвестицій. Він спеціалізується на інвестиціях у російську промисловість, технології, компанії IT-сфери та медіа. Фонд інвестував у найбільшу російську IT-компанію «Яндекс» на ранній стадії розвитку проєкту.