Росія: американця Калві визнали винним у справі банку «Восточный»

У російській столиці Москві Міщанський районний суд визнав засновника фонду Baring Vostok Майкла Калві та його партнерів винними у кримінальній справі про розтрату в банку «Восточный», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Суд установив, що фігуранти справи скоїли розтрату в особливо великому розмірі. Прокуратура просить для фігурантів справи умовні терміни: 6 років для самого Калві і від чотирьох до п’яти років умовно для його колег.

Кримінальну справу проти Калві та його колег по фонду Baring Vostok і банку «Восточный» порушив Слідчий комітет Росії в лютому 2019 року – після заяви члена ради директорів банку Шерзода Юсупова, поданої до ФСБ Росії. За версією слідства, Калві разом з іншими фігурантами розтратили 2,5 мільярда рублів (це близько 1 мільярда гривень) кредитних коштів, які «Восточный» видав афілійованому з Baring Vostok Першому колекторському бюро.

У 2015 році кредит був погашений за рахунок передачі акцій люксембурзького фонду IFTG. Ключовим моментом справи стала вартість акцій фонду. Обвинувачені заявляли в ході процесу, що їхня вартість перевищує вартість кредиту. Але замовлена слідством експертиза показала, що акції IFTG з урахуванням обмежень у статуті компанії коштували 254 мільйони рублів. Калві звертав увагу, що навіть у слідчій оцінці експерт вказала, що вартість компаній, у які вклався IFTG, перевищувала 4 мільярди рублів. Захист обвинувачених також наполягав, що обмеження зі статуту IFTG були виключені, а кредитні кошти банку в результаті пішли на погашення його власних позабалансових зобов’язань. При цьому Перше колекторське бюро за допомогою коштів Baring Vostok погасило збитки в кримінальній справі.

Підсудні заявляли про свою невинуватість і відсутність особистої вигоди від угод. Як вказував захист, кредитні кошти, видані Першим колекторським бюро, призначалися для погашення боргу Balakus, який був офшорною структурою самого банку «Восточный», перед «БКС Кіпр». З цього боргу забезпеченням виступали євробонди банку на 6 мільярдів рублів, і їхнє списання кредитором спричинило б проблеми для капіталу банку «Восточный».

Сам Майкл Калві говорив, що в перебігу справи «обвинувачення відмовилося від допиту ключових свідків і багаторазово протестувало проти залучення найважливіших документів». «Але навіть ті документи, які вдалося долучити до матеріалів справи, повністю доводять нашу невинуватість. Останні шість місяців кожен свідок і експерти, які були допитані в суді, в тому числі представники банку, підтвердили, що ніхто з фігурантів не отримав ніякої вигоди, а банк, який призначений потерпілим, не тільки не зазнав збитків, а й був єдиним бенефіціаром осудних угод», – сказав він.

Калві пов’язував кримінальну справу з корпоративним конфліктом у банку: Baring Vostok сперечався за контроль над банком «Восточный» із компанією «Фінвіжн» Артема Аветисяна. У 2020 році сторони уклали мирову угоду, а в 2021 році – продали банк «Восточный» «Совкомбанку».