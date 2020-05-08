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08 травня 2020, Київ 07:27
Новини | Міжнародні

Росія: суд продовжив до 13 серпня домашній арешт американця Майкла Калві

Майкл Калві в суді, Москва, лютий 2020 року

Суд у столиці Росії Москві продовжив до 13 серпня термін домашнього арешту засновника інвестиційно фонду Baring Vostok Майкла Калві і ще п’ятьох обвинувачених у справі про розтрату.

Суд задовольнив 7 травня клопотання слідства щодо Калві, а також Філіпа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Івана Зюзіна, Максима Владимирова і Олексія Кордічева.

У фонді Baring Vostok заявили, що не мають сумнівів у невинуватості Калві та його колег, а також висловили здивування в зв’язку з продовженням домашнього арешту.

Справу проти засновника Baring Vostok порушили в лютому 2019 року після скарги акціонера банку «Восточный» Шерзода Юсупова. За версією слідства, Майкл Калві переконав рада директорів банку проголосувати за прощення кредиту «Першого колекторського бюро» на суму два з половиною мільярди доларів в обмін на акції люксембурзького фонду IFTG. Сам Калві у суді називав звинувачення на свою адресу брехнею і пов’язав їх із корпоративним конфліктом між ним та акціонерами банку.

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