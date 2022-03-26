Хакери з Anonymous, які заявили про злам російського центробанку, почали публікувати дані і звернулися до Путіна

Група хакерів Anonymous, яка заявила про злам систем Центрального банку Росії, опублікувала 28 Гб даних. Як стверджується, цю інформацію отримали в результаті атаки.

В Anonymous заявили, що розіслали опубліковані документи в різні точки інтернету і якщо їх піддадуть цензурі, хакери поділяться новими посиланнями.

Російська служба BBC переконалася, що опубліковані дані серед іншого містять сотні аудиторських висновків і дані про власників банків. Хакери стверджують, що отримали доступ і до «таємних угод» ЦБ Росії. Там злам заперечували.

Водночас із даними хакери опублікували відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна.

«Путін, жоден твій секрет не захищений. Ми – скрізь, ми – у твоєму палаці, ми – там, де ти їси, ми – за твоїм столом, ми – у твоїй спальні. Ми публікуємо тисячі документів ЦБ РФ: угоди, листи, транзакції, торгові секрети твоїх олігархів, справжні економічні звіти, які приховують від публіки», – йдеться у ролику.

Після початку вторгнення Росії в Україну група хакерів заявила, що оголошує російському уряду «кібервійну». Також Anonymous взяла на себе відповідальність за злам сайту телеканалу RT.

17 березня хакери заявили, що зламали понад 2500 сайтів російського і білоруського урядів, державних ЗМІ, банків та інших компаній.

21 березня хакери пригрозили атаками компаніям, які продовжують вести бізнес у Росії після початку війни. Через три дні Anonymous заявила про злам сайтів низки французьких торгових мереж, що працюють у РФ.