Російський підводний човен і ВДК Чорноморського флоту РФ стали на ремонт у Севастополі

В окупованому Севастополі в розташований у Кілен-бухті 13-ий судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії стали на ремонт підводний човен «Алроса» і великий десантний корабель проекту 775, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Субмарина пришвартована до плавучого крана біля східного берега бухти. 12 травня «Алроса» вийшла з ремонту, який тривав вісім років, та проходила підготовку до виходу на ходові випробування.

Однак, як повідомляли Крим.Реалії, 21 травня два буксири перетягли підводний човен з Південної бухти Севастополя назад до судноремонтного заводу в Кілен-бухті.

28 червня «Алроса» вийшла на ходові випробування. Підводний човен залишив Севастопольську бухту, вийшовши на зовнішній рейд Севастополя.

Окрім підводного човна, у ремонті перебувають два великі десантні кораблі проекту 775. Один з них – «Азов» (бортовий номер 150) – стоїть біля краю бухти, він тривалий час проходить ремонт, про що повідомляли Крим.Реалії.

Другий ВДК став на ремонт цього тижня, корабель пришвартований біля причалу на західному березі бухти. З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.