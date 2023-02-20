У Чорному морі чергують сім російських кораблів – ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 20 лютого перебувають сім російських кораблів, з них – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом чотири ракети, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про 10 російських кораблів, зокрема два носії «Калібрів» у Чорному морі.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.