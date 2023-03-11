У ВМС повідомили, скільки російських кораблів чергують у Чорному морі

У Чорному морі станом на 11 березня на бойовому чергуванні перебувають п’ять російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до семи ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що російські військові вивели на бойове чергування в Чорному морі шість своїх кораблів, зокрема ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами».

У ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.