ОК «Південь»: війська РФ вивели 6 кораблів у Чорне море, серед них – ракетоносій

Російські військові вивели на бойове чергування в Чорному морі шість своїх кораблів, зокрема ракетоносій, споряджений вісьмома «Калібрами», повідомило оперативне командування «Південь» ввечері 10 березня.

«Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі. Якщо зранку всі ракетоносії перебували в пунктах базування, то протягом дня кількість бойових кораблів збільшувалась/зменшувалась, але зафіксувалася на позначці – шість. На бойове чергування виведений один надводний ракетоносій, спорядження якого може сягати восьми «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

Станом на 9 березня, за даними Військово-морських сил ЗСУ, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебули вісім російських кораблів, серед яких було два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

У ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.