Astra: понад 100 мобілізованих із Росії зникли на Луганщині після відмови підписати контракти з ПВК «Вагнер»

Понад 100 російських мобілізованих зникли на окупованій Росією Луганщині після відмови підписати контракти з ПВК «Вагнер», стверджує російське видання Astra із посиланням на родичів військових.

Рідні солдатів розповіли виданню, що 5 квітня цього року близько 500 мобілізованих із різних регіонів Росії, у тому числі Московської, Воронезької та Тверської областей, відправили трьома вантажними літаками з Курська до Ростова-на-Дону нібито для навчання та переведення у підпорядкування до місцевої військової частини. Проте звідти вночі чоловіків вивезли до Луганської області України, території якої окуповані Росією.

«Мого чоловіка та його товаришів по службі у складі 500 мобілізованих за наказом перенаправили в Ростов-на-Дону в польовий табір на військово-вантажному борту ІЛ-76МД. Відправляли їх трьома бортами, на кожному борту по 170 осіб. У супроводі з командирів нікого не було. Їх зустріли автобуси, військова поліція й офіцери, відвезли до частини 150-ї дивізії 27-ї бригади, зібрали військові квитки. У супровід до них прикріпили підполковника Федорова Владислава Юрійовича. Мобілізованих завантажили до «Уралів» і повезли на «полігон». Вони перетинали кордон уночі», – розповіла дружина одного із військових.

Видання зазначає, що у матеріалі йдеться про долю мобілізованих з одного літака, які були відправлені на завод до Стаханова. Журналістам вдалося поговорити із 15 родичами мобілізованих. Про долю решти двох груп росіян Astra нічого не відомо.

За даними видання, після прибуття на Луганщину групу військових з одного літака відвезли на територію Стаханівського вагонобудівного заводу. Туди, як стверджується, приїжджав колишній так званий «президент» сепаратистської Південної Осетії Анатолій Бібілов, щоби «продавлювати» мобілізованих.

Військовослужбовці розповіли своїм родичам про те, що до них приїхали представники ПВК «Вагнер». «Приїхали представники ПВК «Вагнер» зі зброєю, їх близько 30 осіб. Зараз просто крутитимуть, крутитимуть, хочуть вивезти на якийсь полігон, почали тиск прямо чинити», – наводить видання розмову мобілізованого зі своєю дружиною.

Ще один мобілізований у телефонній розмові повідомив матері: «Нас тут 150 людей зачинено на вагоноремонтному заводі, нас тупо продали, а ми з цим не погодилися». Запис є у розпорядженні редакції.

Рідні солдатів розповіли, що 57 людей зі 170 погодилися підписати контракти з ПВК «Вагнер» і поїхали у невідомому напрямку. Одна з дружин російського військового розповіла, що мобілізовані звернулися до військової прокуратури, де зрештою заявили, що «нічим не можуть допомогти».

У результаті 113 людей, за словами родичів і дружин військових, завантажили в машини та відвезли до Луганської області, села Червона Талівка, на полігон Герасимівський. Після прибуття вони повідомили, що у них вилучають телефони. Із 7 квітня вони перестали виходити на зв’язок. У військовій прокуратурі Ростовського гарнізону родичам повідомили, що «ні про яке надходження мобілізованих у складі 500 осіб їм невідомо».