В ISW оцінили, скільки відсотків Бахмута контролюють війська РФ і як Міноборони Росії використовує «вагнерівців»

Міністерство оборони Росії має намір використати ПВК «Вагнер» для захоплення Бахмута на Донеччині, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських сил, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Міністерство оборони Росії і засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 11 квітня визнали роль один одного в операціях довкола Бахмута. Міністерство оборони Росії і Пригожин заявили, що найманці «Вагнера» складають основу для захоплення території і відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як неуточнена кількість російських повітряно-десантних елементів (ВДВ) складає підтримку на флангах «Вагнера» на північ і південь від Бахмута», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважили, що сили російських ВДВ, ймовірно, прагнуть лише утримати фланги, а не досягти якогось значного прогресу.

«Цей розподіл сил свідчить про те, що Міноборони Росії має намір використовувати ПВК «Вагнер» для захоплення Бахмута, зводячи до мінімуму втрати серед звичайних російських сил, що підтверджує попередні оцінки ISW про те, що російське Міноборони хоче використати найманців «Вагнера» біля Бахмута, а потім зайняти їхнє місце і взяти на себе заслуги за успіх», – йдеться в повідомленні.

За оцінками ISW, російські війська займають щонайменше 30,68 квадратних кілометрів або 76,5 відсотків Бахмута.

«Однак ця площа збільшується до 34,5 квадратних кілометрів або 86,1 відсотка Бахмута, якщо врахувати всю територію Бахмута, на яку претендує Росія, включаючи суперечливі претензії», – заявили аналітики.

У Генштабі ЗСУ вранці 12 квітня повідомили, що попри значні втрати, російські війська на Бахмутському напрямку намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, бої там тривають.

Раніше командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається «складною, але контрольованою», російські військові перейшли до так званої «сирійської» тактики випаленої землі.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке було масштабно зруйноване внаслідок бомбардувань.

5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.

Водночас, за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. У грудні наступ посилився – передусім за рахунок частин, які відступили з правобережжя Херсонської області. Крім того, місто стало головною ціллю ПВК «Вагнер».