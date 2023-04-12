У Генштабі повідомили про 72 відбиті атаки військ РФ на чотирьох напрямках

Українські військові минулої доби відбили 72 атаки російських сил на чотирьох напрямках на сході України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 12 квітня.

«Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними командування, на Бахмутському напрямку загарбники намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, бої там тривають.

«На Авдіївському і Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку», – йдеться в повідомленні.

У командуванні також повідомили, що протягом минулої доби російські військові завдали одного ракетного і 21 авіаційного удару, здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.