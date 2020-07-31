Голова суду в Росії, який розглядав справи українських політв’язнів, може очолити Мосміськсуд – ЗМІ

Голова Південного окружного військового суду Росії Михайло Птіцин виявився єдиною людиною, що виставила свою кандидатуру на посаду голови Московського міського суду, пише російське видання «Коммерсант». Він може замінити на посаді Ольгу Єгорову, яка понад 20 років очолює Мосміськсуд, але не подалася на участь в конкурсі.

Конкурс на заміщення стартував в квітні 2020 року, за півроку до завершення повноважень Єгорової. Однак на момент закінчення часу подачі заявок жодного кандидата не з’явилося. 1 червня Вища кваліфікаційна колегія суддів розмістила на своєму сайті нове оголошення. Термін подачі заявок закінчився 2 липня, знову без кандидатів. Єдиного претендента на посаду вдалося знайти тільки з третьої спроби.

Газета пов’язує ситуацію з можливими розбіжностями між Єгоровою та головою Верховного суду Росії В’ячеславом Лебедєвим. У 2019-2020 роках Другий касаційний суд виніс на адресу Єгорової чотири постанови про порушення закону, хоча до цього вона отримала тільки одну таку вказівку за майже 40 років роботи в судовій системі. Птіцина газета називає креатурою Верховного суду.

56-річний Птіцин – випускник Горьковського вищого зенітно-ракетного училища протиповітряної оборони, слухач військово-юридичного факультету Військового інституту Міноборони в Москві, в 1992 році почав працювати в системі військових судів. Останні десять років Птіцин очолює Північно-Кавказький окружний військовий суд, перейменований у Південний окружний військовий суд.

Цей суд розглядав багато резонансних справ, рішення в яких правозахисники називали політичними.

У 2015 році суд засудив до 20 і 10 років позбавлення волі кримських активістів Олега Сенцова й Олександра Кольченка. У 2019-му – до шести років колонії українця Павла Гриба. У 2019-му – низку кримськотатарських активістів до тривалих термінів.

Якщо його кандидатура буде схвалена Вищою кваліфікаційною колегією суддів, її ще має схвалити кадрова комісія президента Росії, пише «Коммерсант».