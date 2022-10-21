Росія: у Геленджику Росгвардія провела у школі навчальний теракт, не попередивши про це учнів

У Росії в Геленджику Росгвардія провела у школі навчальний теракт, не попередивши про це учнів, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»), посилаючись на місцеві видання.

Навчання пройшли 19 жовтня. Силовики в масках і з автоматами увірвалися до школи №1 у рамках, як пізніше заявила місцева влада, «навчань про терористичне захоплення». За свідченнями деяких учнів, силовики зробили кілька холостих пострілів у повітря.

При цьому ніхто із школярів та їхніх батьків не був попереджений про проведення навчань. Батьки учнів написали про це у телеграм-каналі мера Олексія Богодістова. За їхніми словами, діти сильно злякалися, багато хто плакав.

«Зайшли люди з автоматами, почали стріляти, діти злякалися, плакали, вчителі в шоці! А якби хтось вистрибнув з другого поверху чи напад епілепсії? Хто за це відповідатиме? Я точно знаю, що одна з мам пішла писати заяву в прокуратуру. Я також планую завтра написати до Слідчого комітету», – йшлося в одному з коментарів. Сам Богодістов пообіцяв розібратися в ситуації.

Коментуючи подію, в мерії Геленджика заявили, що «при проведенні навчань було вжито всіх заходів безпеки», а «учням школи за системою оповіщення було роз’яснено, що проводиться тренування, і дано інструктаж дій». Ніхто з учнів цього не підтверджує.

Наприкінці вересня у коледжі Нижньогородської області Росії також провели навчальний теракт. Учнів про це теж не попередили, їх зачинили у кабінетах. У самому коледжі підтвердили, що учні не знали про навчальну тривогу, а самі навчання були ініціативно проведені без вказівок правоохоронних органів у зв’язку з трагедією в Іжевську, де під час стрілянини у школі загинули діти й дорослі.