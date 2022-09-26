Росія: число загиблих через стрілянину в школі зросло до 17

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у школі в російському Іжевську зросла до 17, повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу голови й уряду Удмуртії.

«За даними Слідчого комітету Росії, загинули 17 осіб, у тому числі 11 дітей і шестеро дорослих», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли про 15 загиблих і 24 поранених.

Стрілянина в іжевській школі №88 сталася вранці 26 вересня. Чоловік у чорному одязі спочатку вистрілив у охоронця, а потім увірвався до класу і почав стріляти по дітях. Згодом він вчинив самогубство. Наразі відомо, що це випускник школи, 34-річний Артем Казанцев. Його мотиви поки невідомі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав напад в Іжевську терактом з ознаками ймовірної причетності до неофашистської організації або угруповання.

На початку лютого 2022 року російський Верховний суд заборонив у Росії субкультуру так званих колумбайнерів, які надихаються збройним нападом на американську школу «Колумбайн» у 1999 році. Після кількох нападів на російські школи (а також на школу в окупованому Росією Криму) спецслужби РФ регулярно звітують про затримання підозрюваних у підготовці аналогічних атак.